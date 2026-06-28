Путин заявил, что ему неизвестно об освобождении ВСУ каких-то территорий

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему неизвестно об освобождении украинскими войсками каких-то территорий.

"Говорится, действительно, и об успехах ВСУ на поле боя, об освобождении территорий. Возникает вопрос - где это и каких территорий?" - сказал Путин, отвечая на просьбу автора и ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина прокомментировать заявление европейских лидеров, приветствовавших "успехи вооруженных сил Украины на поле боя, в частности, освобождение территорий".