Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера после "горячей фазы" на иранском треке

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают прибытия американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы ожидаем после завершения всех событий "горячей фазы" на иранском треке приезда представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, и готовы продолжить переговоры и обсуждение тех деталей и модальностей, если не договоренностей, то обсуждаемых тем Анкориджа", - сказал Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.