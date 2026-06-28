Путин заявил, что Россия продвигается на запорожском направлении широким фронтом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ на запорожском направлении широким фронтом продвигаются от 1 км до 1,3 км ежедневно, заявил президент России Владимир Путин.

"Хотел бы отметить также особо действия группировки "Восток". Несмотря на усиленную оборону противника - противник перебросил из Донецкой республики войска, хорошо подготовленные войска, на запорожское направление, - ну так вот, здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра до километра трехсот метров ежедневно", - сказал Путину в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По его словам, большая зона ответственности и у группировки "Днепр", которая "успешно воюет на Ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье".