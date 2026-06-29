Житель Башкирии задержан за попытку поджога объекта сотовой связи

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали местного жителя, попытавшегося поджечь объект сотовой связи, сообщила пресс-служба ведомства. Он арестован решением суда.

Установлено, что мужчина 1976 г.р. в одном из мессенджеров получил от неустановленного лица задание на поджог объекта.

Злоумышленник приобрел необходимые инструменты и горючие вещества и попытался поджечь оборудование связи. "Однако по независящим от него обстоятельствам объект связи разрушен не был", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Он полностью признал свою вину.