Два участника банды Басаева осуждены на 23 и 24 года за нападение на псковских десантников в 2000 г.

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд назначил длительные сроки лишения свободы двум участникам банды Шамиля Басаева, участвовавших в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

"Решением суда преступники приговорены: Кошманбетов - к 24 годам лишения свободы, Таушев - к 23 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима", - сообщил ЦОС.

Осуждённые были задержаны в августе 2020 года, им были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В результате совместной работы судебными органам к уголовной ответственности привлечены 37 участников бандформирований Басаева и Хаттаба",- отметили в ФСБ.

Нападение на псковских десантников произошло в феврале 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боестолкновения погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.