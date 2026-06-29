В РФ заявили о взятии под контроль села Богодаровка в Днепропетровской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что под российский контроль перешло село Богодаровка в Днепропетровской области.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки нанесли удары по шести украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери ВСУ за сутки составили до 485 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковское и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - заявили в министерстве.

Занятый рубеж после взятия под контроль села Богодаровка создает условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" в Днепропетровской области, отметило ведомство.

"Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке", - заявили в Минобороны РФ.

"Занятый рубеж создаёт условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

