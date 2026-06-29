Путин в понедельник примет омбудсмена Лантратову

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет уполномоченного по правам человека Яну Лантратову, это будет ее первая рабочая встреча с главой государства после вступления в должность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Уже есть о чем доложить президенту", - отметил он и добавил, что Лантратова уже "много всего успела сделать и в плане организации обменов пленными, возвращения наших семей".

"Обо всем об этом сегодня пойдет речь", - сказал Песков.