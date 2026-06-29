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В Кремле считают, что цели СВО будут достигнуты

В пользу этого говорит динамика на фронте, заявил Песков

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Динамика на фронте свидетельствует о том, что цели СВО будут достигнуты, Украина заплатит территориями за вторжение в Курскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Динамика на фронте весьма очевидна, на всем протяжении фронта. Все направления, по которым идет продвижение вперед наших войск, (президент России Владимир - ИФ) Путин их вчера перечислил. Эта динамика весьма красноречива и придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты", - сказал Песков в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

Он также обратил внимание на то, что вчера, 28 июня, президент РФ, называя определенные направления российских войск, там, где создается буферная зона безопасности, "после вторжения в Курскую область бандформирований киевского режима, сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение, заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне".


Дмитрий Песков Украина
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