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Военные РФ сообщили об авиаударе по пунктам управления БПЛА Нацгвардии Украины в ДНР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по пунктам управления беспилотниками Нацгвардии Украины в районе села Кучеров Яр в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Кучеров Яр в ДНР были обнаружены пункты управления БПЛА 1-й отдельной бригады особого назначения национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по выявленным целям был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением пяти авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение цели. Активность БпЛА противника на данном участке снизилась", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Кучеров Яр
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