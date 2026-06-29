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Пропавшую во время сплава по реке туристку ищут в Челябинской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда ищут девушку, пропавшую во время сплава по реке Ай в Челябинской области, сообщается в официальном канале поисково-спасательной службы региона в Мах.

Туристка 1991 года рождения пропала днем 28 июня.

В поисках также участвуют сотрудники других экстренных служб.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщает, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

По данным следствия, днем 28 июня пропавшая в составе группы из 15 человек участвовала в сплаве на сапбордах, который организовал индивидуальный предприниматель.

СКР Челябинская область Ай
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