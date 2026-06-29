Квоту на вылов трески в Баренцевом море в 2027 г. могут повысить почти на 10%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Квота на вылов трески в Баренцевом море, которая распространяется на РФ и Норвегию, в 2027 году по сравнению с 2026 годом может быть повышена почти на 10%, до 312 667 тонн.

Как сообщает Рыбный союз со ссылкой на IntraFish, рекомендации по объемам вылова донных видов рыб на следующий год опубликовала совместная норвежско-российская рабочая группа исследователей.

"После нескольких лет рекордного снижения лимитов наука, наконец, фиксирует смену тренда на осторожный оптимизм. Для отечественных добытчиков белой рыбы Баренцево море - ключевой промысловый бассейн, поэтому данные рекомендации напрямую определят экономику этого сегмента рыбного рынка в 2027 году", - говорится в сообщении.

Так, рекомендуемый объем вылова северо-восточной арктической трески на 2027 год составляет 312 667 тонн. Это на 16% выше научной рекомендации на текущий год и на 10% превышает фактически установленную квоту на 2026 год. Драйвером роста стало вступление в промысловое стадо поколения 2021 года, средняя численность которого оказалась выше предыдущих депрессивных лет, поясняется в сообщении.

Ученые также рекомендуют поднять планку вылова пикши до 180 336 тонн. Поколения пикши последних лет оцениваются как стабильные и даже выше средних показателей, что позволяет рассчитывать на уверенное освоение объемов, говорится в сообщении.

Лимит добычи черного палтуса на 2027 год предложено зафиксировать на отметке 19 610 тонн. "Поскольку палтус является долгоживущим видом, ученые сразу дали ориентир и на 2028 год - 19 914 тонн. Ожидается, что в ближайшие годы вылов на уровне 20 000 тонн позволит поддерживать стабильное нерестовое стадо", - отмечается в сообщении.

"Несмотря на долгожданный плюс в процентах, эксперты призывают к сдержанности. Текущая рекомендация по треске все еще остается одной из самых низких с 2003 года. Поколения трески 2023-2025 годов оцениваются наукой как слабые, пополнение нерестового стада вплоть до 2028 года будет крайне незначительным и промысел в Баренцевом море в ближайшие годы будет зависеть от стабильности только поколения 2021 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, согласно решению смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), общая квота России и Норвегии на вылов трески в 2026 году стала самой низкой с 1991 года и составляет 285 тыс. тонн. Это на 16% меньше по сравнению с 2025 годом. Общая квота на пикшу составляет 153,3 тыс. тонн, палтус - 19 тыс. тонн.

Квоты РФ в этих объемах - 120,8 тыс. тонн трески, 63,3 тыс. тонн пикши, 7,9 тыс. тонн палтуса.

Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.