В законопроекте о КРА предложили доработать определение незапрошенного рейтинга

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство, поддержав в целом депутатский законопроект № 1196918-8 о реформе деятельности кредитных рейтинговых агентств (КРА), рекомендует доработать содержащееся в нем определение незапрошенного кредитного рейтинга, пересмотреть срок вступления законопроекта в силу, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

Группа депутатов и сенаторов внесла этот законопроект в палату в апреле.

Законопроект вводит в России институт непубличного кредитного рейтинга - информация о нем предоставляется только кругу лиц, определенных договором, и не подлежит распространению среди неограниченного круга лиц. По замыслу авторов, это снижает санкционные риски, позволяя компании получить оценку без ее обнародования. Помимо этого документ включает ЦФА и гибридные цифровые права в число объектов рейтинга, разрешает присваивать рейтинги облигациям до регистрации выпуска, а ЦФА - до подписания решения о выпуске, детализирует процедуру апелляций и вводит защиту наименований "кредитное рейтинговое агентство" и "кредитный рейтинг" - использовать их в названии смогут только юрлица из реестра ЦБ.

Действующая редакция закона определяет незапрошенный кредитный рейтинг как рейтинг, присвоенный агентством без заключения договора с рейтингуемым лицом. Законопроект переписывает это понятие: незапрошенным предлагается считать рейтинг, присвоенный агентством исключительно по своей инициативе при наличии либо отсутствии согласия рейтингуемого лица на присвоение кредитного рейтинга. Такой рейтинг может быть присвоен РФ, иностранному государству, субъекту РФ, административно-территориальной единице иностранного государства, органам государственной власти и местного самоуправления, союзам государств, международным финансовым организациям, а также иным лицам, не являющимся российскими объектами рейтинга, или их отдельным финансовым обязательствам либо финансовым инструментам.

Указание на присвоение рейтинга "при наличии либо отсутствии согласия" правительство и Минэкономразвития в своих заключениях называют неоднозначным.

Правительство также предлагает предусмотреть для юридических лиц, незаконно использующих в наименовании слова "кредитное рейтинговое агентство" и "кредитный рейтинг", иные меры, кроме принудительной ликвидации, а также доработать срок вступления закона в силу (в проекте - 180 дней со дня официального опубликования) в соответствии с законом об обязательных требованиях (либо с 1 марта, либо с 1 сентября). По последнему пункту Банк России возражает, считая, что нормы закона об обязательных требованиях к законопроекту не применяются. Минюст согласовал проект отзыва без замечаний.