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Военные РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.

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