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Военные РФ заявили о взятии под контроль трех сел в зоне СВО

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в зоне проведения специальной военной операции взяли под контроль три села - Ровное и Лесное в Запорожской области, Малиновку - в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства, распространённом во вторник.

По данным Минобороны, войска "Южной" группировки "в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики".

Подразделения группировки "Восток" в ходе боёв за сутки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Великомихайловка, Гавриловка Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкое и Тимошевка Запорожской области, говорится в сводке.

В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

Войска "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка (ДНР).

"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей", - информирует Минобороны.

В министерстве сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили более 270 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Изюмское, Червоный Став Харьковской области, Волчий Яр и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также заявили, что группировка войск "Север" улучшила тактическое положение, нанесла удары по подразделениям семи украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. За сутки ВСУ на данных участках потеряли свыше 210 человек.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 военнослужащих ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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