Житель Самары получил 13,5 лет строгого режима по обвинению в госизмене

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Самарский областной суд вынес приговор местному жителю по делу о государственной измене в форме шпионажа и участии в деятельности экстремистской организации, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Следствие и суд установили, что подсудимый по заданию представителя иностранной организации передавал информацию о передвижении военной техники по Самарской области, а также данные о нахождении железнодорожного транспортного узла, который используется в интересах спецоперации.

"Фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело квалифицировано по ст. 275 УК (госизмена) и ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности организации, признанной экстремистской).