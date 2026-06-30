В Кремле назвали преступными действиями атаки ВСУ на гражданские объекты

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Кремле назвали преступными действиями украинских властей атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности применение беспилотников в подмосковном Егорьевске, в результате чего погиб грудной ребенок.

"Еще раз, пользуясь случаем, хотели бы обратить внимание международного сообщества, привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в результате атак украинских дронов "страдают гражданские лица, гибнут дети". "Это результат действий киевского режима - об этом должны знать все, об этом должны помнить все", - добавил Песков.