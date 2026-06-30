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Экс-сотрудник одного из НИИ Минобороны РФ получил 12 лет за взятки от коллег

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы признал бывшего старшего научного сотрудника ФГБУ "27-й Центральный научно-исследовательский институт" ("27-й ЦНИИ") Минобороны России Игоря Боброва виновным в получении крупных взяток.

Он приговорен к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей.

Научный сотрудник признан виновным в нескольких эпизодах получения взяток (ст.290 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, в 2015 году научно-исследовательским институтом были заключены многомиллионные контракты на разработку и обновление топографических карт. На тогдашнего начальника "27-й ЦНИИ" Игоря Рутько были возложены обязанности по созданию научной группы, членам которой устанавливались дополнительные выплаты.

Являясь помощником руководителя, Бобров находил коллег и за взятки включал их в эту спецгруппу по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию. Общая сумма взяток составила 30 млн руб.

Ранее, военным судом Рутько был приговорен к 11 годам колонии со штрафом в 20 млн. Также он лишен воинского звания "полковник" и госнаграды.

Минобороны
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