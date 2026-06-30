КС РФ допустил заочный арест скрывающегося обвиняемого в преступлении небольшой тяжести

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ допустил заключение под стражу скрывшегося обвиняемого по делу о преступлении небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказания в виде лишения свободы.

Постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

По жалобе жителя Краснодара Николая Каримова проверялось соответствие Основному закону пункта 2 части 1 и части 5 статьи 108 (заключение под стражу) и части 4 статьи 210 УПК РФ (розыск подозреваемого, обвиняемого).

Каримов обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью и находится в межгосударственном розыске. В ноябре 2024 года районный суд Краснодара без участия заявителя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца со дня его задержания.

Вышестоящие суды поддержали это решение. Они отвергали доводы защиты о невозможности такой меры пресечения в связи с тем, что Каримов совершил преступление небольшой тяжести, которое не предусматривает наказания в виде лишения свободы при отсутствии судимости и отягчающих обстоятельств.

Рассмотрев дело, Конституционный суд пришел к выводу, что возможность и соразмерность ограничения права на свободу и личную неприкосновенность должны оцениваться не только исходя из тяжести преступления и характера его совершения, но также из поведения обвиняемого в период производства по уголовному делу и особой ценности правосудия.

Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы не противоречат Основному закону.