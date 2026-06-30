Годовалый ребенок получил травмы в частном детсаду в Дагестане

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку информации в соцсетях о травмах, полученных малолетним воспитанником частного детсада в селе Петраковское Хасавюртовского района Дагестана, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства во вторник.

"По предварительной информации, 25 июня ребенок, 2025 года рождения, получил телесные повреждения в виде укусов в области спины и локтевого сустава", - говорится в сообщении.