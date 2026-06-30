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Месячная норма осадков выпала за сутки в Нижнем Тагиле

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Борьбу с последствиями обильных дождей ведут в Нижнем Тагиле Свердловской области, из нескольких расположенных рядом с городом садов эвакуируют людей.

"За сутки на территории муниципального образования выпала месячная норма осадков", - сообщает пресс-служба мэрии.

По информации администрации, в Нижнем Тагиле введен режим повышенной готовности сил и средств городского звена для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на середину дня, 30 июня, в окрестностях Нижнего Тагила было подтоплено более 400 садовых участков. Особо сложная обстановка сложилась в районе садов на Монзино: в СНТ "Рыбак", "Металлист", "Тагилстрой-3". Оттуда эвакуировали более ста человек, в том числе 15 детей", - уточнили в пресс-службе.

В районе поселка Евстюниха вода подбирается к девяти садовым участкам. В СНТ "Надежда", по данным мэрии, подтоплено почти 200 участков, в "Шахтере" - 50 и в "Лесных полянах" - семь.

"Жители коллективного сада N3 на Мокрой Ольховке пока не могут выехать в город, так как грунтовая дорога, ведущая к саду, оказалась подтоплена. Кроме того, размыты проезды к селам Елизаветинское и Захаровка", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в понедельник из-за сильных дождей в области оказались затоплены семь низководных мостов. Из-за чего ограничено автосообщение с 17 населенными пунктами. Кроме того, подтопило 77 частных жилых домов - 48 в городе Нижние Серги, где ввели режим ЧС, и 29 в поселке Билимбай. Режим ЧС также ввели в Горноуральском муниципальном округе.

Нижний Тагил Свердловская область
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