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Почти 600 участков затоплены дождями в Свердловской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Более 80 жилых домов и почти 600 приусадебных участка пострадали от обильных осадков в ряде населенных пунктов Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"В результате выпадения обильных осадков на территории региона произошло поднятие уровня воды в реках Заставка и Петрушиха. От стихии пострадали 83 жилых дома и 593 приусадебных участка в Нижнесергинском МР, МО Первоуральск, Горноуральском ГО и г. Нижний Тагил. Экстренные службы продолжают аварийно - восстановительные работы", - говорится в сообщении.

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Всего к ликвидации последствий дождевого паводка привлечено более 100 человек и 25 единиц техники. В регионе продолжает действовать предупреждение о непогоде. Местами по области ожидаются дожди и ливни с порывами ветра до 18 м/с.

Ранее сообщалось, что в понедельник из-за сильных дождей в области оказались затоплены семь низководных мостов. Из-за этого ограничено автосообщение с 17 населенными пунктами. Кроме того, была информация о подтоплении 77 частных жилых домов - 48 в городе Нижние Серги, и 29 в поселке Билимбай. В Горноуральском муниципальном округе и в Нижних Сергах был введен режим ЧС.

Прокуратура Нижнесергинского района в связи с подтоплением десятков домов организовала проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также соблюдения прав граждан, пострадавших от паводка.

Свердловская область
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