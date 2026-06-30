Более 2 тыс. человек тушат лесные пожары в Красноярском крае

За три дня в регионе ликвидировали 105 очагов возгорания, в том числе 20 крупных

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Свыше 2 тыс. парашютистов и десантников Авиалесоохраны, сотрудников наземных лесных служб и работников арендаторов лесных участков задействованы в тушении лесных пожаров на территории Красноярского края, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана" во вторник.

"30 июня на тушении пожаров в Красноярском крае задействовано свыше 2 тыс. человек. И более 40 единиц наземной техники. Из-за удаленности и труднопроходимости территорий доставить технику на все очаги невозможно", - говорится в сообщении.

Стабилизировать обстановку Красноярскому краю помогают более 1 тыс. авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны, авиапожарных и специалистов наземных лесных служб из восьми регионов - Забайкальского края, республик Бурятия, Карелия, Коми, Хакасия, а также Иркутской, Свердловской и Тюменской областей.

На авиационном мониторинге и тушении работает авиация. Для этих целей привлекается более 20 самолетов и вертолетов. Также для мониторинга очагов активно используются беспилотники.

"Помощь с неба в борьбе с огнем на земле оказывают летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны. При наличии ресурсной облачности они с использованием самолета-зондировщика Ан-26 "Циклон" проводят работы по искусственному вызыванию и усилению осадков там, где это критически важно", - информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что многочисленные новые пожары из-за грозовой активности возникают в регионе ежедневно. В частности, за 27-29 июня в крае было зарегистрировано 66 новых очагов, из них только два из-за человеческого фактора, остальные - из-за гроз.

Всего за прошедшие три дня в регионе было ликвидировано 105 лесных пожаров, в том числе 20 крупных.

Эпицентры борьбы с огненной стихией сосредоточены на севере региона - в Енисейском, Туруханском и Эвенкийском, Северо-Енисейском муниципальных округах.

Также сообщается, что в предстоящие дни на большей территории края прогнозируется средняя и высокая пожарная опасность в лесах по условиям погоды, местами чрезвычайная.

Режим ЧС в лесах действует на территории края с 10 июня.