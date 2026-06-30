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В Петербурге на "Газпром Арене" провели учения по спасению людей при пожаре

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге на стадионе "Газпром Арена" прошли межведомственные учения по спасению людей при пожаре, возникшем во время условного концерта, передал корреспондент "Интерфакса".

Тренировка прошла в рамках заседания Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ, за ней наблюдали глава МЧС России Александр Куренков и его коллеги из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

По сценарию, в сценической части комплекса во время концерта возник пожар, который привел к условному взрыву заготовленной для концерта пиротехники, в результате произошло частичное обрушение конструкций, зрители оказались отрезаны от путей эвакуации.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению условного пожара и спасению людей. Кинологические расчеты спустилась с кровли стадиона при помощи альпинистского снаряжения. Они же провели разбор завалов, чтобы освободить проезд для пожарно-спасательной техники для оперативной эвакуации пострадавших из чаши стадиона. Снаружи арены развернули высотную технику, включая один из самых высоких в России 78-метровый автоподъемник, и пункт приема пострадавших.

Всего в учениях приняли участие 200 сотрудников МЧС и других служб, более 1 тысячи статистов, использовалось около 80 единиц техники.

Александр Куренков Газпром МЧС Газпром Арена ОДКБ
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