Антитеррористические учения начались в российских школах, колледжах и детсадах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийские учения по противодействию террористической угрозе начались в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

21 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с министром просвещения России Сергеем Кравцовым дали старт всероссийскому антитеррористическому учению, которое завершится 22 апреля.

По мнению Куренкова, такие мероприятия учат детей поведению в критических ситуациях. "Учения такого масштаба накануне летнего сезона способствуют повышению безопасности детей", - говорится в сообщении МЧС РФ.

Со своей стороны глава Минпросвещения Кравцов отметил, что в этом году в учениях впервые приняли участие воспитанники детсадов и дошкольных организаций.

"Важной составляющей учения в текущем году является привлечение к нему впервые в общероссийском масштабе воспитанников детских садов и дошкольных отделений общеобразовательных организаций", - сказал Кравцов.

Это уже пятые всероссийские антитеррористические учения, проводимые МЧС и министерством просвещения. Впервые данное мероприятие было организовано в августе 2023 года.