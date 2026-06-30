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Бастрыкин поручил выявлять неэффективную трату средств, выделяемых на молодежную политику

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проанализировать эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на молодежную политику.

"Поручено обеспечить конструктивное взаимодействие с оперативными службами в целях выявления фактов нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на молодежную политику", - сообщили в пресс-службе СКР по итогам оперативного совещания главы СКР по вопросам актуальных рисков криминализации подростковой среды.

Согласно сообщению, в ходе совещания Бастрыкин также отметил важность реализации в регионах комплекса профилактических мероприятий, которые необходимо актуализировать в соответствии с новыми рисками и угрозами.

Также глава Следственного комитета потребовал, чтобы каждое действие или бездействие сотрудников школ, других образовательных учреждений, органов системы профилактики получало принципиальную правовую оценку.

По словам Бастрыкина, в текущем году всеми правоохранительными органами расследовано свыше 11 тыс. преступлений, совершенных подростками. Число несовершеннолетних, преступивших закон, выросло на 9% и составило 9 641.

СКР Александр Бастрыкин
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