Поиск

Минобороны РФ заявило, что с утра над регионами сбит 121 украинский дрон

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные с 7:00 до 21:00 вторника перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников.

В ежедневной сводке о ситуации в зоне СВО Минобороны РФ сообщило, что за сутки сбиты 806 украинских беспилотников самолетного типа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ временно закроет часть ж/д пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

РФ с июля увеличит тариф на грузовые ж/д перевозки в направлении Финляндии в 8 раз

В России запустили сервис "Цифровой профиль иностранного гражданина"

 В России запустили сервис "Цифровой профиль иностранного гражданина"

Что произошло за день: вторник, 30 июня

Правительство поддержало проект о максимальном пороге рассрочки в 400 тыс. руб.

Режим ЧС сняли в Туапсинском округе после ликвидации разлива нефтепродуктов

 Режим ЧС сняли в Туапсинском округе после ликвидации разлива нефтепродуктов

Визовый центр Франции в РФ изменит правила подачи документов с 15 июля

Мединский считает возможным объединить экзамены по обществознанию и истории

 Мединский считает возможным объединить экзамены по обществознанию и истории

Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

 Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

Разноцветные бананы начали выращивать в Сочи

 Разноцветные бананы начали выращивать в Сочи
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10209 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2890 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов