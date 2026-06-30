Минобороны РФ заявило, что с утра над регионами сбит 121 украинский дрон

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные с 7:00 до 21:00 вторника перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников.

В ежедневной сводке о ситуации в зоне СВО Минобороны РФ сообщило, что за сутки сбиты 806 украинских беспилотников самолетного типа.