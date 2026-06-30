Главы МИД РФ и Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Во вторник по инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдель Латыфом Аз-Зайяни, сообщил МИД РФ.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами подписанного 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Было условлено продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной проблематики в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Подтверждена обоюдная заинтересованность в укреплении российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.