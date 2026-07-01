Лавров заявил о приверженности России укреплению Международного комитета Красного Креста

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия привержена идее укрепления Международного комитета Красного Креста (МККК) на принципах независимости и беспристрастности, которые легли в основу его деятельности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Разумеется, мы хотим укрепления Международного комитета на тех принципах, которые лежат в основе его деятельности с самого начала его создания, прежде всего - независимость, беспристрастность. И мы ценим, что руководство комитета на протяжении долгих десятилетий всегда стремится отстаивать эти принципы", - сказал Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич в Москве в среду.

По словам главы МИД РФ, "эта задача обретает в нынешних условиях особое значение". "Особенно учитывая, что наши западные коллеги, к огромному сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный комитет Красного Креста, и хотят, просто говоря, манипулировать его деятельностью в своих политических, корыстных интересах", - сказал он.

Как отметил Лавров, "эти попытки особенно наглядно проявляются в связи с кризисом на Украине, где западные страны всячески стараются обелить, выгородить киевский режим, который совершает ежедневно - без всякого преувеличения - грубые нарушения и преступления". "Грубые нарушения международного гуманитарного права и преступления против человечности", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.