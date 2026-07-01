Нечаев на съезде "Новых людей" выступил за эволюционный путь развития России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев на предвыборном съезде партии заявил, что развитию России может послужить только эволюционный, а не революционный путь.

"Одни предлагают спасать Россию, причем за сто дней. Другие пугают, что вообще будет революция, но мне кажется, люди в России не хотят революции. По-моему, мы в 20 веке весь запас революций уже потратили. Спасибо, да, но нам уже хватит революций. Но люди реально хотят, конечно, эволюции", - сказал он.

По его словам, люди видят в России новую экономику, "привыкают к ней, и она им нравится, но новой политики люди не видят".

Нечаев отметил, что политики сейчас "думают больше об отчетах, чем о результатах, недостаточно ориентируются на мнение людей, медленно реагируют, не хотят меняться". "Государственная машина слишком большая и неповоротливая. Срочные решения принимаются неделями, иногда месяцами или даже годами. Конечно, это не похоже на Россию 21 века. Нам нужна живая политика, которая чувствует и время, и человека, и работает для людей", - сказал руководитель "Новых людей".

По его словам, "люди - это главная ценность нового времени: сильные, умные, собранные, организованные и взрослые", которые определяют успех страны.

Нечаев привел пример: "Когда дрон противника врезается в нефтеперерабатывающий завод, это плохо, это очень плохо, но это поправимо, а вот когда тысячи талантливых людей уезжают из страны навсегда, вот это уже невосполнимая потеря". "Для того чтобы перестать такие потери нести, нам нужна эволюция. Эволюция - это другая философия, когда государство для людей, а не люди для государства", - сказал Нечаев.

На выборы в Госдуму партия "Новые люди" идет с программным манифестом "12 шагов к России, в которой хочется жить". Ключевой приоритет программы - доверие и достоинство как главный капитал страны.

Съезд партии 1 июля должен утвердить списки кандидатов на выборы.