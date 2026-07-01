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В Кисловодске Главную Нарзанную галерею закрыли из-за аварии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Кисловодске Главную Нарзанную галерею закрыли на время устранения аварии на центральном канализационном коллекторе, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Ограничения связаны с аварией на центральном канализационном коллекторе и временным отсутствием водоснабжения в центральной части города. Галерея возобновит работу сразу после завершения аварийно-восстановительных работ и восстановления подачи воды", - говорится в сообщении.

Работы планируют завершить до 18:00 по московскому времени.

Из-за аварии без водоснабжения остались 11 санаториев и 17 улиц, в том числе Курортный Бульвар. Из-за засора коллектора подтопило десяток домов.

Кисловодск Курортный Бульвар Главная Нарзанная галерея
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