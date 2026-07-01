Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

Телефонный разговор Мишустина и Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабмина РФ.

Главы правительств, отметили там, "обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях".