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Два человека пострадали при атаке дронов на предприятия в Пензе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Атака БПЛА совершена на два предприятия в Пензе в среду, есть раненые, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в Мах.

"К сожалению, на одном из предприятий ранены два человека. Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно, ее уже отпустили домой. Мужчина получил серьезные осколочные ранения, был экстренно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - заявил Мельниченко.

Глава региона отметил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь. Также в результате атаки дронов взрывной волной выбиты стёкла в двух многоквартирных домах.

Мельниченко призвал граждан серьезно относиться к мерам по защите от воздушных угроз и попросил не приближаться к обломкам беспилотников и другим подозрительным предметам, а сообщать об этом по телефону 112.

Кроме того, он напомнил, что не нужно снимать и распространять фото и видеозаписи, где видны полет или место падения дронов.

"Эти сведения информируют врага о точности его ударов и толкают на совершение новых преступлений. Кроме того, на основе ваших кадров могут создаваться фейки, направленные против нашей страны, в частности, против вооруженных сил и правоохранительных органов", - сказал губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июля 2026 года Военная операция на Украине
Олег Мельниченко Пенза Пензенская область
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