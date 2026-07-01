Российский МИД сейчас не видит перспектив нормализовать отношения с НАТО

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Перспектив возобновления диалога с НАТО и нормализации отношений сейчас нет, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"В таких условиях говорить о перспективах возобновления диалога и нормализации отношений просто не приходится", - сказала она.

Захарова напомнила, что "президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно подчеркивали, что никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза" у России нет.

"Мы готовы - и об этом очень хорошо известно в Брюсселе и европейских столицах - зафиксировать соответствующие гарантии письменно, юридическим документом. Разумеется, исключительно на взаимной основе", - отметила дипломат.

Она также указала, что НАТО "продолжает двигаться в сторону дальнейшей эскалации", заметив, что Запад должен "пересмотреть враждебные подходы" в отношении России.

"Без всего этого всерьез говорить о нормализации отношений с альянсом никто не будет", - заключила она.