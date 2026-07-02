БПЛА атаковал частный дом в Белгородской области, есть погибший

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В результате попадания БПЛА по частному дому в Белгородской области есть погибший и пострадавшая, сообщает региональный оперативный штаб в ночь на четверг.

"В селе Малакеево беспилотник ударил по частному дому. Мужчина, находившийся в доме, от полученных травм погиб на месте. (...) Супруга погибшего получила акубаротравму и ссадины голени", - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере Max.

Уточняется, что в дом загорелся из-за детонации дрона, пожар ликвидирован.

Кроме того, добавили в оперштабе, во время выполнения служебных задач у села Зенино пострадал боец подразделения "Орлан".