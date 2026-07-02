Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано возле Сахалина

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в ночь на четверг в Тихом океане возле юго-восточного побережья Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано минувшей ночью с эпицентром в 92 км восточнее села Пихтовое Корсаковского района. Очаг залегал на глубине 393 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

В населенных пунктах региона сейсмическое событие не ощутили, тревога цунами не объявлялась.