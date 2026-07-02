Иностранные участники ВЭФ смогут въехать в РФ без виз с 28 августа по 6 сентября

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Иностранные граждане смогут посетить Россию для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, без оформления визы, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что в 2026 году иностранные граждане и лица без гражданства пребывают в Российскую Федерацию в связи с участием в Восточном экономическом форуме с 28 августа по 6 сентября", - говорится в документе.

Норма, позволяющая иностранным участникам ВЭФ пребывать в России без визы, была введена указом президента России от 29 июня 2015 года "О порядке въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением Восточного экономического форума". Сроки безвизового пребывания для участников ВЭФ устанавливает правительство РФ.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке.

ВЭФ проводится с 2015 года. X Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября 2025 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В форуме приняли участие почти 8 тыс. человек из 75 стран и территорий, было подписано 358 соглашений на 6 трлн 58,2 млрд рублей.