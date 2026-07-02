Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Свердловской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Автоинспекторы и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими и двумя пострадавшими в городе Каменск-Уральский в Свердловской области, сообщает в четверг Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, водитель "Инфинити" при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении и столкнулся с "ВАЗ-2110", двигавшимся во встречном направлении.

"В результате ДТП водитель и три пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, погибли на месте. Еще два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются полицией", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, предварительно установлено, что водитель "Инфинити" находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал наличие паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,612 мг/л, что превышает допустимую норму.