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ВС РФ заявил, что срок давности для подачи антикоррупционного иска не ограничен

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда РФ под председательством Игоря Краснова утвердил обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обращением имущества в доход государства.

"Срок исковой давности для предъявления требований об обращении имущества в доход Российской Федерации законом не ограничен", - отмечается в документе.

Кроме того, Верховный суд РФ указал, что по антикоррупционным искам обращать в доход государства нужно не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, но и "имущество, полученное посредством совершения противоправных деяний коррупционной направленности, а также доходов от его использования и реализации".

При этом , отметили в Верховном суде, ответчик вправе доказывать всеми доступными способами законность происхождения денег, затраченных на приобретение имущества, независимо от того, когда они были получены и были ли они отражены в соответствующей справке. "Поскольку юридически значимым обстоятельством для дел данной категории является именно установление факта законности происхождения средств, затраченных на приобретение имущества, а не формальное несоответствие произведенных расходов совокупному доходу за три года", - подчеркнули в ВС РФ.

В качестве законных источников доходов могут быть учтены доходы всех совместно проживающих членов семьи, если они вели общее хозяйство и совместный бюджет.

Вместе с тем, отмечается в обзоре, не подлежит конфискации имущество, приобретенное человеком до замещения публично значимой должности, а также поступившие на счета до указанной даты денежные средства.

Верховный суд уточнил, что если антикоррупционный иск подан к человеку, в отношении которого введена процедура банкротства, то его необходимо рассмотреть в суде общей юрисдикции вне рамок дела о банкротстве. При этом имущество, полученное коррупционным путем, "не может включаться в конкурсную массу и подлежит обращению исключительно в доход Российской Федерации".

Верховный суд также предусмотрел ситуацию с полным или частичным отказом прокурора от своих требований. "В этом случае судам надлежит проверить, не противоречит ли такой отказ публичным интересам и не затрагиваются ли при этом конституционные ценности. В таком случае отказ следует признать безосновательным и не принимать его", - разъяснили в ВС РФ.

Верховный суд РФ
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