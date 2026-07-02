ВС разрешил увольнять в связи с утратой доверия чиновников за сокрытие доходов и расходов

Также допустимым основанием для увольнения суд назвал предпринимательскую деятельность чиновника

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова утвердил обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением законодательства о противодействии коррупции, сообщила пресс-служба ВС.

"Верховный суд указал, что уклонение чиновника от обязанности предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе является основанием для досрочного прекращения его полномочий в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

Искажение таких сведений и сокрытие собственности также является основанием для увольнения чиновника.

Кроме того, основанием для увольнения названо осуществление чиновником предпринимательской деятельности.

"При этом досрочно прекратить полномочия по собственной инициативе, если антикоррупционная проверка уже идет, невозможно", - говорится в обзоре.