Песков отказался комментировать публикации о возможных президентских выборах на Украине

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Кремле видели сообщения СМИ о том, что в Украине, якобы, могут пройти президентские выборы в сентябре, но официальных заявлений не слышали.

"Информацию в стиле "якобы" мы не хотели бы комментировать, но действительно мы видели сообщения СМИ о том, что, дескать, не исключены выборы, о том, что ведутся какие-то встречи на этот счет и так далее и тому подобное. Но как там насчет этого действительно, официальных заявлений мы не слышали", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать появляющиеся сообщения о том, что в сентябре на Украине могут пройти выборы президента и о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с послом Украины в Лондоне Валерием Залужным его возможное участие в выборах.

Песков отметил, что не лишним будет вспомнить слова президента России Владимира Путина о том, что "легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права".