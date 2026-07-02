Поиск

Военные сообщили о начале разминирования Красного Лимана

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные приступают к этапу зачистки от ВСУ города Красный Лиман, начинается работа по разминированию в данном населенном пункте, сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта", - сообщили в военном ведомстве в четверг.

"За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и 10 пунктов управления БпЛА. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника "Баба-Яга" и "Вампир", пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Красный Лиман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

 В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

В Запорожской области в результате атак БПЛА пострадали еще четверо

Страховщики опасаются замедления авторемонтов из-за проблем с доставкой запчастей

 Страховщики опасаются замедления авторемонтов из-за проблем с доставкой запчастей

ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

 ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

Медведев будет присутствовать на похоронах Али Хаменеи в Иране

Снижение ключевой ставки на 25 б.п. для Банка России не станет основным шагом в будущем

Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

 Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

Активная область на Солнце выросла до второго по величине размера за десятилетие

ВС разрешил увольнять в связи с утратой доверия чиновников за сокрытие доходов и расходов

В РФ заявили, что в Киеве поражены ключевые заводы ВПК, логистический центр, склад ГСМ, газораспределительные станции
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов