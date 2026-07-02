Военные сообщили о начале разминирования Красного Лимана

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные приступают к этапу зачистки от ВСУ города Красный Лиман, начинается работа по разминированию в данном населенном пункте, сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта", - сообщили в военном ведомстве в четверг.

"За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и 10 пунктов управления БпЛА. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника "Баба-Яга" и "Вампир", пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец", - заявили в Минобороны РФ.