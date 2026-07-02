Сотрудники МИД РФ, Монголии и КНР провели раунд консультаций в Улан-Баторе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Заместители министров иностранных дел России и Монголии, а также помощник главы МИД КНР в четверг провели очередной раунд консультаций в Улан-Баторе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

С российской стороны в консультациях принимал участие замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"В традиционно дружественной и доверительной атмосфере стороны сверили взаимные подходы к дальнейшему расширению трехстороннего формата взаимодействия в условиях глобальной трансформации мировой политической системы, его роли и места в углублении региональных интеграционных процессов, укреплении безопасности и доверия в Азиатском регионе", - сообщили в МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что был "подробно обсужден график возможных трехсторонних политических контактов на 2026 год, в том числе на высшем и высоком уровнях".

Стороны обсудили "ход реализации Дорожной карты развития сотрудничества, предусматривающей совершенствование комплексной кооперации с акцентом на политическую, экономическую, научно-техническую, культурную и гуманитарную сферы, а также программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай".