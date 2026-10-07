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Минобороны РФ сообщило об ударах по цепочке производителей ракет "Фламинго" и FP-9. Обобщение

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ходе ночного массированного удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Как сообщили в Минобороны РФ, поражены предприятия, которые участвовали в разработке и хранении ракет "Фламинго", комплектующих к ним.

"В результате удара поражены в городе Киев и Киевской области: промышленное предприятие (ООО "Умные боеприпасы"), осуществляющее сборку и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к ним; цех сборки и место хранения беспилотных летательных аппаратов (ЧАО "Фанплит"), на базе которого осуществляется производство комплектующих для крылатых ракет FP-5 "Фламинго", и также БпЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2",- сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, был поражен Киевский картонно-бумажный комбинат в населенном пункте Обухов Киевской области, на базе которого организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также комплектующих к ним.

По данным ведомства, в Черниговской области поражено предприятие "Пластмасс-Прилуки", в Кировоградской - цех группы промышленных предприятий "Александрия", в Днепропетровской области - предприятие ракетно-космической отрасли "Южный машиностроительный завод им О.Макарова.

Как заявили в Минобороны РФ, на данных объектах велось производство хранение комплектующих к крылатым ракетам и БПЛА.

Ведомство сообщило, что поражены две цели в Кременчуге Полтавской области - ПАО "АВТОКРАЗ" ( производитель специализированных шасси для пусковых установок ракет "Фламинго") и табачная фабрика "JTI УКРАИНА".

Кроме того, поражены механический завод в населенном пункте Лозовая Харьковской области, где велась сборка ракет "Фламинго", в Одесской области - завод "Дунай Судоремонт" в порту Измаил и сухогруз в порту Одессы.

Минобороны РФ
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