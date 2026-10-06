Что произошло за день: вторник, 6 октября

Последствия ночной атаки дронов на московский регион, прекращено дело против Лидии Мониавы, возбуждено уголовное дело против производителя вакцины "Мультикан-8"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два человека погибли в Подмосковье в результате ночной атаки БПЛА. Сергей Собянин сообщил, что общее число летевших на столицу и сбитых с начала суток беспилотников достигло 161.

- Петербургская биржа на основании указа президента об информации в ТЭК перестает публиковать ряд данных по топливу: в частности, об объеме заключенных договоров по отдельным инструментам, товаром по которым является бензин и дизтопливо.

- СКР прекратил дело в отношении главы фонда "Дом с маяком" Лидии Мониавы. Как сообщил ее адвокат, преследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

- Сейм Литвы снова проголосовал за отмену запрета на размещение ядерного оружия. Финальное голосование назначено на 12 января. В Кремле назвали это шагом к эскалации.

- Уголовное дело возбуждено после гибели домашних собак от вакцины "Мультикан-8". Как показала прокурорская проверка, производитель использовал заведомо подложный документ - паспорт качества частной компании-изготовителя на одну из серий вакцины.

- Нобелевскую премию по физике присудили за обсерваторию IceCube и открытие космических нейтрино. Лауреатом стал бельгиец Фрэнсис Хальцен, который работает в Висконсинском университет в Мадисоне.

- В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Август Ханнинг. 80-летнего экс-руководителя Федеральной разведывательной службы подозревают в работе на иностранную разведку. Страна, с которой он якобы сотрудничал, не называется.

- Израильский министр обороны заявил, что перед ЦАХАЛ поставили задачу подготовиться к потенциальному конфликту с силами Палестинской национальной администрации на Западном берегу реки Иордан.