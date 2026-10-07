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США готовят официальный запрос в РФ с просьбой предоставить данные об иркутской инфекции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - США планируют направить в Россию официальное дипломатическое обращение с просьбой предоставить дополнительную информацию о выявленной в Иркутской области инфекции, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Официальное обращение США, которое на дипломатическом языке называется демаршем, призвано напомнить России о том, что в соответствии с международным правом она обязана своевременно делиться с другими государствами информацией о вспышках заболеваний", - заявили источники издания.

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Ранее госсекретарь США Марко Рубио обратился к России с призывом предоставить странам мира больше информации о выявленной в Иркутской области инфекции.

"Мы призываем Россию быть "прозрачной" и предоставить миру больше информации, чтобы каждый мог отреагировать должным образом", - сказал Рубио журналистам во вторник.

Между тем неназванный чиновник госдепартамента сообщил телеканалу CNN, что американские власти контактировали с российским правительством еще в прошлую пятницу, в том числе эксперты госдепа по вопросам здравоохранения общались с МИД РФ. По словам представителя администрации, эта работа продолжается.

Телеканал CNN со ссылкой на источники отмечает, что известие о заболевании сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока сразу же вызвало тревогу в администрации президента США, что привело к спешной попытке собрать информацию и разработать план возможных ответных мер в сфере общественного здравоохранения.

Тем не менее, чиновник администрации Трампа заявил, что пока американские власти не получат больше информации в результате сбора разведданных и дипломатических усилий, они не будут предпринимать таких мер, как введение ограничений на въезд, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы комиссии подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

"В связи с профессиональной деятельностью заболевшей при получении информации незамедлительно и в полном объеме организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарным законодательством, в том числе выявлен максимально широкий круг лиц, контактировавших с заболевшей, медицинское наблюдение в стационаре с ежедневными лабораторными исследованиями. По результатам выявлены 2 случая Covid-19 и 2 случая риновирусной инфекции, возбудители других инфекционных болезней не обнаружены", - заявили в Роспотребнадзоре.

"Ни у кого из контактных изменения состояния здоровья, связанные с инфекционной патологией, не выявлены", - добавили в пресс-службе.

Марко Рубио Иркутская область США
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