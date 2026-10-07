Открытое горение в Черном море ликвидировано, загрязнения акватории нефтяным грузом нет

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Открытое горение на танкере "Афрамакс Рио" у побережья Черного моря ликвидировано, сообщило министерство транспорта РФ.

"Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет. Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий, - сообщили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что в акватории Чёрного моря произошло возгорание танкера "Афрамакс Рио". Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажных катеров. Экипаж в составе 23 человек спасён. По предварительной информации, пострадавших нет. В Минтрансе РФ отмечали, что атака привела к открытому горению нефти в акватории моря.

Росприроднадзор в среду сообщил, что загрязнений акватории Черного моря и береговой линии после пожара на танкере Aframax Rio не обнаружено.