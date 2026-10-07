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Южнокорейская ракета вывела на орбиту пять спутников наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская ракета-носитель Nuri (KSLV-2) в среду вывела на орбиту пять малых спутников дистанционного зондирования Земли NeonSat, а также 10 кубсатов различных корейских институтов и организаций в качестве попутных грузов, сообщил Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI).

Аппараты NeonSat пополнили группировку южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли, создаваемую для высокоточного мониторинга Корейского полуострова.

Запуск ракеты легкого класса был осуществлен со стартовой площадки LC-2 космического центра Наро на юге Республики Корея в 12:25 по местному времени (в 06:25 по Москве). Примерно через 20 минут все космические аппараты были выведены на орбиту.

Трехступенчатая ракета Nuri, имеющая высоту 47,5 м и диаметр 3,3 м, способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой 1,5 тонны и 550 кг на геостационарную орбиту.

Корея
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