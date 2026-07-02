Квота на экспорт зерна из РФ в этом году выбрана на 76%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Квота на экспорт зерна из РФ, которая действовала с 15 февраля по 30 июня этого года в объеме 25 млн тонн, по предварительным данным, выбрана на 76%, подсчитали в Российском зерновом союзе.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, за период ее действия из общего объема квоты в 25 млн тонн было вывезено немногим более 19 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы. Таким образом, она выбрана на 76%.

Эксперт напомнила, что в 2025 году квота составляла 10,6 млн тонн, из которых было использовано 86,5%, то есть за рубеж отправлено 9,2 млн тонн.

Тюрина уточнила, что на долю пшеницы, экспортированной в рамках квоты в этом году, пришлось 84,6% - 16,11 млн тонн. Кукурузы было вывезено 1,68 млн тонн, ячменя - 1,24 млн тонн. Пшеница в рамках квоты поставлялась в 55 стран (в 42 страны в прошлом году). Крупнейшим покупателем стал Египет, куда было отправлено 3,31 млн тонн. Второе место заняла Турция - немногим более 2 млн тонн, третье - Саудовская Аравия, закупившая около 1,1 млн тонн. Затем следуют Кения - 945 тыс. тонн и Судан - 939 тыс. тонн.

По ее словам, кукуруза в рамках квоты поставлялась в 11 стран, лидером стал Иран, куда было экспортировано 844 тыс. тонн. Второе место заняла Турция - 691 тыс. тонн, третье - Южная Корея с 38,5 тыс. тонн. Афганистан импортировал почти 30 тыс. тонн, Китай - 25 тыс. тонн.

Ячмень также экспортировался в 11 стран. Самым крупным покупателем стал Иран - 516 тыс. тонн. Следующая за ним Турция купила 267 тыс. тонн, Саудовская Аравия - 122 тыс. тонн.

Тюрина напомнила, что квота была распределена между 213 компаниями. Реальные поставки, по ее оценке, осуществляли около 200 компаний.

Как сообщалось, первоначально квота на экспорт зерна в этом году была установлена в размере 20 млн тонн, затем правительство приняло решение о дополнительной квоте в размере 5 млн тонн. Как пояснялось, это решение было принято с учетом корректировки Росстатом объема валового сбора зерновых культур в 2025 году в сторону увеличения (до 141,2 млн тонн) и достаточной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка.

Квота не распространяется на поставки в ЕАЭС, на вывоз продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота объемом 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы, в 2023 году - 25,5 млн тонн, в 2024 году - 29 млн тонн, в 2025 году - 10,6 млн тонн.