Время начала продажи билетов на поезда в Крым сокращено до 45 суток

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Время начала продажи билетов на поезда в сообщении с Крымом сокращено с 90 до 45 суток, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Продажа билетов на поезда в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90", - сказано в канале компании в Max.

По информации ГСЭ, решение принято для снижения неудобства пассажиров - осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, что приведет к корректировке расписания некоторых поездов.

В конце июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что число пар поездов в сообщении с полуостровом сокращено вдвое - до семи. Все поезда в настоящее время начинают и заканчивают маршрут на станции Керчь-Южная - по полуострову составы не ходят, а пассажиров доставляют в другие населенные пункты на автобусах.