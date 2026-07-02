Поиск

Время начала продажи билетов на поезда в Крым сокращено до 45 суток

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Время начала продажи билетов на поезда в сообщении с Крымом сокращено с 90 до 45 суток, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Продажа билетов на поезда в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90", - сказано в канале компании в Max.

По информации ГСЭ, решение принято для снижения неудобства пассажиров - осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, что приведет к корректировке расписания некоторых поездов.

В конце июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что число пар поездов в сообщении с полуостровом сокращено вдвое - до семи. Все поезда в настоящее время начинают и заканчивают маршрут на станции Керчь-Южная - по полуострову составы не ходят, а пассажиров доставляют в другие населенные пункты на автобусах.

Гранд Сервис Экспресс Крым Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поддержал просьбу о поставке допобъемов топлива для жителей Калининградской области

 Путин поддержал просьбу о поставке допобъемов топлива для жителей Калининградской области

МИД РФ намерен вызвать посла Швеции из-за атаки на посольство в Стокгольме

Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

 Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

СМИ сообщили об атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области

Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

 Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

 Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

 В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

В Запорожской области в результате атак БПЛА пострадали еще четверо

Страховщики опасаются замедления авторемонтов из-за проблем с доставкой запчастей

 Страховщики опасаются замедления авторемонтов из-за проблем с доставкой запчастей

ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

 ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2911 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10241 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов