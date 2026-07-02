МИД РФ намерен вызвать посла Швеции из-за атаки на посольство в Стокгольме

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон будет вызвана в МИД России в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова журналистам в четверг.

Ранее в российской дипмиссии в Швеции сообщили, что в ночь на четверг посольство "подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов".

"Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости, не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства", - отмечалось в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.